- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна переносить частину виробництва дронів та ракет до Польщі: заява Сікорського
Глава МЗС Польщі Сікорський заявив про перенесення виробництва українських дронів до Польщі.
Україна розпочала перенесення частини свого виробництва дронів та ракет на територію Польщі.
Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв’ю TVP World.
За його словами Польща вже зробила свій внесок у 48 партій постачання західного озброєння для Сил оборони. Україна тепер відповідає взаємністю, розміщуючи виробничі потужності у Польщі
Крім того, Сікорський анонсував, що Сікорський зазначив, що у майбутньому є плани на оборонні проєкти в рамках програми ЄС SAFE.
«Ми використовуємо безпечний механізм ЄС, за яким сорок чотири мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною», — сказав він.