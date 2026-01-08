ТСН у соціальних мережах

Світ
114
1 хв

Україна переносить частину виробництва дронів та ракет до Польщі: заява Сікорського

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив про перенесення виробництва українських дронів до Польщі.

Дмитро Гулійчук
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

Україна розпочала перенесення частини свого виробництва дронів та ракет на територію Польщі.

Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв’ю TVP World.

За його словами Польща вже зробила свій внесок у 48 партій постачання західного озброєння для Сил оборони. Україна тепер відповідає взаємністю, розміщуючи виробничі потужності у Польщі

Крім того, Сікорський анонсував, що Сікорський зазначив, що у майбутньому є плани на оборонні проєкти в рамках програми ЄС SAFE.

«Ми використовуємо безпечний механізм ЄС, за яким сорок чотири мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною», — сказав він.

114
