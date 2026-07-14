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Україна “підсмажила” нові НПЗ у РФ: вибухи у Башкирії та Краснодарському краї, купа “прильотів” (відео)
У ніч проти 14 липня українські безпілотники завдали успішних ударів по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї та нафтохімічному підприємству у башкирському Салаваті.
У ніч проти 14 липня 2026 року «добрі» дрони здійснили атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі.
В результаті влучання дронів на території підприємства спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Astra.
Пожежу зафіксували в безпосередній близькості від резервуарного парку НПЗ. Згідно з попередніми даними, пошкоджено частину технологічного обладнання.
Чорний дим також помітили і над Геленджиком.
Оперативний штаб Краснодарського краю та керівництво району ухиляються від заяв про атаку. Офіційних коментарів від губернатора чи голови району щодо удару та загоряння резервуарного парку не надходило.
Водночас місцеві чати всю ніч були переповнені повідомленнями про численні вибухи. Також росіяни підтвердили, що в районі НПЗ вирує сильна пожежа.
Крім того, Сили оборони атакували НПЗ у Салаваті — місто у складі Башкортостану, Росія. Місцеві писали про численні «прильоти».
У Салаваті вирує сильна пожежа, у небо піднімається чорний стовп диму.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували об’єкт у Ставропольському краї Росії. Після удару на території промислової зони виникла пожежа, а в мережі повідомляють про займання резервуарів на нафтобазі.