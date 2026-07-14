Україна “підсмажила” нові НПЗ у РФ: вибухи у Башкирії та Краснодарському краї, купа “прильотів” (відео)

Горить Афіпський НПЗ у Краснодарському краї / © скриншот з відео

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У ніч проти 14 липня 2026 року «добрі» дрони здійснили атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі.

В результаті влучання дронів на території підприємства спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Astra.

Пожежу зафіксували в безпосередній близькості від резервуарного парку НПЗ. Згідно з попередніми даними, пошкоджено частину технологічного обладнання.

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Чорний дим також помітили і над Геленджиком.

У Геленджику пожежа триває, місцеві жителі повідомляють, що вона сталася в районі аеродрому / © Exilenova+

Оперативний штаб Краснодарського краю та керівництво району ухиляються від заяв про атаку. Офіційних коментарів від губернатора чи голови району щодо удару та загоряння резервуарного парку не надходило.

Пожежа в районі селища Афіпський / © скриншот з відео

Водночас місцеві чати всю ніч були переповнені повідомленнями про численні вибухи. Також росіяни підтвердили, що в районі НПЗ вирує сильна пожежа.

Крім того, Сили оборони атакували НПЗ у Салаваті — місто у складі Башкортостану, Росія. Місцеві писали про численні «прильоти».

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Пожежа у Салаваті після атаки / © ASTRA

У Салаваті вирує сильна пожежа, у небо піднімається чорний стовп диму.

© Exilenova+

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували об’єкт у Ставропольському краї Росії. Після удару на території промислової зони виникла пожежа, а в мережі повідомляють про займання резервуарів на нафтобазі.

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