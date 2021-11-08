Україна подала запит на приєднання до процесу сертифікації "Північного потоку-2": у ФРН мовчать

Україна подала запит на приєднання до процесу сертифікації "Північного потоку-2": у ФРН мовчать

Запит від українського "Нафтогазу" подали ще 15 жовтня.

Німеччина досі не прийняла остаточного рішення щодо прохання України долучити її до процесу сертифікації "Північного потоку 2".

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-секретаря Федерального мережевого агентства Фіте Вульфа.

"Агентство може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC "Газотранспортна система України" подали заявку на запрошення до процесу", — сказав Вульф у понеділок.

Однак Вульф зазначив, що поки що агентство не прийняло остаточного рішення, чи залучати Україну до процесу сертифікації "Північного потоку 2".

"Запити наразі перевіряють. Рішення про запити на запрошення до процесу Федеральне мережеве агентство публікує на своєму сайті", — пояснив Вульф.

Пресслужба "Оператор ГТС України" ще в жовтні повідомила, що польська державна енергетична компанія PGNiG та її німецьке дочірнє підприємство «PGNiG Supply & Trading GmbH» подали заявки на участь у процесі сертифікації і вже були допущені до процедури Федеральним мережевим агентством Німеччини.

Натомість прохання з боку українського “Нафтогазу”, яке подали 15 жовтня, розглянуте ще не було.

Нагадаємо, Володимир Путін виключив можливість обговорення російського проєкту "Північного потоку-2" в межах "нормандського формату", що раніше запропонував президент України Володимир Зеленський.

А сьогодні, 8 листопада, Москва взагалі відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі "нормандської четвірки" у складі очільників МЗС 11 листопада.

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