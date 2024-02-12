Україна подає запит до Росії на повернення тіл полонених, які могли перебувати на літаку Іл-76: як на нього реагує РФ

Російська сторона після падіння літака Іл-76 заявила, що на борту перебували 65 українських полонених.

Україна подає запит до країни-терористки Росії на повернення тіл військовослужбовців, які нібито перебували на збитому літаку Іл-76. Проте РФ не реагує.

Про це “Суспільному” повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Як зазначається, російська сторона після падіння літака Іл-76 заявила, що на борту перебували 65 українських полонених. Їх начебто везли на обмін.

Вже 1 лютого українська розвідка повідомила, що зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених. Проте Росія не реагує на запити. У межах обміну, який стався 31 січня, обміняли полонених українців, яких повинні були повернути додому ще 24 січня - коли впав російський літак. Проте, за винятком людей, які начебто перебували в літаку.

Нагадаємо, що під час катастрофи російського Іл-76 на борту не було українських військовополонених. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

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