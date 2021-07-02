Україна поки не отримала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі - МЗС

Україна поки не отримала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі - МЗС

У МЗС переконані, що "жодні абсурдні звинувачення не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. У МЗС заявляють, що досі не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.

Про це 2 липня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише Інтерфакс Україна.

"Українська сторона поки що не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би перш за все білоруський народ", - сказав Ніколенко.

Він додав, що Україна категорично заперечує закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України:

"Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити й у майбутньому. Очікуємо такої самої позиції Мінська: щоб північний кордон залишався простором безпеки", - зазначив він.

Ніколенко додав, що політика України спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права.

"Зате позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу й України як держави, яка поважає і захищає права людей", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, Лукашенко назвав прізвища затриманих "терористів, які хотіли втекти до України та Литви". Також він заявив, що до "сплячих" терористичних осередків нібито причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.

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