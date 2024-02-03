Україна потопила п'яту частину Чорноморського флоту РФ - німецький експерт

Українські сили потопили п'яту частину Чорноморського флоту РФ.

Такий прогноз зробив німецький експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його даними, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним". Але після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом з того часу у відкритому морі та у доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі.

Буквально днями у Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер "Іванівець". Німецький експерт з України Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку про втрати ЧФ із початку війни. За підрахунками фахівця, якщо судити із загального тоннажу кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

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"Якщо дивитися на історію, Росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а чи не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року, — заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері. — Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків", - розповів експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня 2023 року у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель (ВДК) Росії "Новочеркаськ". Після потужних вибухів там сталася масштабна пожежа і відбувалася сильна детонація. Повітряні сили ЗСУ атакували корабель Чорноморського флоту крилатими ракетами.

Також стало відомо, що Сили оборони Україні під час атаки по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму уразили щонайменше три російські військові літаки літаки та особовий склад ворога.

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