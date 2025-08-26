Україна поцілила в найболючіше місце РФ: у регіонах зникає бензин

© ТСН.ua

Росіяни відчувають наслідки серпневих ударів по російських НПЗ. У деяких регіонах спостерігається дефіцит палива, а ціни на нього зростають.

Про це свідчать відеоролики, оприлюднені у Мережі.

Зокрема, у Хабаровському, Приморському та Забайкальському краю, Іркутській області та в окупованому Криму черги на заправках, а бензин продають за талонами.

Росіяни скаржаться на нестачу бензину

Росіяни в паніці

«Вчора тільки гуляли, привезли бензин 95-й. Зараз — по нулях. О, дають! Що, за добу вигребли весь бензин? Знову немає бензину!», — розповіли мешканці РФ.

«Проїхав 11 заправку, бензину немає. Тільки дизель. Дванадцята — тільки дизель і газ. Все. Немає бензину взагалі. Якщо вчора ще 92 був, я залив повний бак, ще дві каністри взяв. 5-го немає вже тижні два», — зазначив росіянин.

«Коротше на Альянсі така обстановка (довга черга на заправку — ред.)», — оприлюднив відеодокази чоловік.

«Це всі чекають на бензинчик. А бензинчику видно немає. Від слова зовсім. Старий бензин закінчився, а бензовоз тільки під’їхав. Так і живемо», — додав інший автор з Росії.

Раніше ми писали про те, що Україна активізувала удари дронами по російських нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі. Удар припав на найважливіший сектор економіки Володимира Путіна. Загалом Україна вибила щонайменше 17% російської нафтопереробки.

Як пише Reuters, удари стали відповіддю на просування армії РФ у зоні бойових дій та масовані атаки по українській енергетиці. Експерти вважають, що дії Києва покликані підвищити ставки в можливих мирних переговорах. Так, Україна кидає виклик тезі про те, що вона нібито вже програла війну після зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

За підрахунками видання, атаки вразили 10 заводів і вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії. Це еквівалентно 1,1 млн барелів на добу.