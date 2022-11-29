Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах Росії - МЗС Латвії

Україна потребує можливості завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах Росії, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі, вважають у Латвії.

Про це заявив очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, пише Financial Post.

Міністр додав, що країни-союзниці НАТО не повинні боятися ескалації, а ЗСУ можуть атакувати аеродроми на території РФ. Оскільки саме з цих територій злітають літаки, які атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

Попри те, що США не запровадили обмежень щодо використання українською армією зброї, вони досі відмовлялися доправляти Україні зброю з достатньою дальністю дії, щоб завдати удару по території Росії.

"Кілька інших держав-членів також вважають, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю", - додав Едгарс Рінкевичс.

Тим часом у НАТО тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot.

Водночас у Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю.

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