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"Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям": в ОП різко висловилися щодо Угорщини

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям": в ОП різко висловилися щодо Угорщини

В Україні різко відповіли на позицію Угорщини щодо РФ / Фото: УНІАН

Угорщина продовжує блокувати санкції проти РФ.

Підтримувати агресію Російської Федерації, означає зневажати усі цінності Європейського Союзу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що Угорщина продовжує блокувати санкції проти РФ, чим не допускає поразки країни-агресорки у війні.

"Підтримувати агресію Російської Федерації означає зневажати всі ті цінності та acquis communautaire Європейського Союзу, які лежать в основі об’єднання Європейського континенту", - пише Подоляк.

Тич часом Україна, попри воєнний стан, продовжує проводити реформи, щоб відповідати стандартам ЄС. 

"Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени", - відзначив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

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Дата публікації
Перегляди
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