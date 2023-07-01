"Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям": в ОП різко висловилися щодо Угорщини

Угорщина продовжує блокувати санкції проти РФ.
Підтримувати агресію Російської Федерації, означає зневажати усі цінності Європейського Союзу.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він наголосив, що Угорщина продовжує блокувати санкції проти РФ, чим не допускає поразки країни-агресорки у війні.
"Підтримувати агресію Російської Федерації означає зневажати всі ті цінності та acquis communautaire Європейського Союзу, які лежать в основі об’єднання Європейського континенту", - пише Подоляк.
Тич часом Україна, попри воєнний стан, продовжує проводити реформи, щоб відповідати стандартам ЄС.
"Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени", - відзначив Подоляк.
Нагадаємо, напередодні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.
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