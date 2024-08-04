Україна працює над розширенням авіаційної коаліції та приєднанням до неї США – депутат 

Україна працює, щоб інші країни, перш за все Сполучені Штати зокрема, приєдналися до авіаційної коаліції.

Народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв розповів про це в ефірі мелемарафону "Єдині новини".

"Ми над цим працюємо, щоб інші країни, перш за все Сполучені Штаті зокрема, приєдналися до цієї коаліції і все ж таки ми отримали той необхідний мінімум (сучасних винищувачів – ред.) для того, щоб ми закрили наше небо і допомогти нашим повітряним силам відбивати атаки і ракетні, і дронові, і літаки на лінії зіткнення", – сказав депутат.

Він також зауважив, що окрім літаків мають бути ще й підготовлені пілоти та персонал з обслуговування винищувачів, а для навчання потрібні місяці.

"На жаль, не так багато є баз для навчання на літаках F-16, по-перше, тому що багато європейських країн наприклад Данія, яка в цьому році навчала наших пілотів, переходить на F-35 і закриває свої школи для пілотів. Тобто ми шукаємо різні можливості в різних країнах для того, щоб збільшити кількість пілотів, які мають пройти навчання", – наголосив Єгор Чернєв.

Він зазначив, що у американських партнерів є декілька навчальних баз з F-16, на частині з них навчаються саме пілоти з інших країн, які мають F-16.

"Тут є певні домовленості, є певні кроки, щоб все ж таки збільшити кількість місць для пілотів. Тому що Сполучені Штати також навчають наших пілотів, але на сьогодні цілкість місць досить невелика. Я сподіваюся, що скоро вона буде збільшена", – сказав нардеп.

Парламентар зауважив, що у Європі також є декілька баз, з якими також ведуться перемовини щодо навчання українських пілотів для додаткових літаків F-16.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Повітряних сил 4 серпня офіційно підтвердив, що Україна отримала перші літаки F-16 від Заходу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!

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