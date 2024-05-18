Україна просить США допомоги в завдаванні ударів по цілях всередині Росії - WSJ

Україна звернулась до адміністрації президента США з проханням допомогти визначити цілі на території Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю. Також Київ просить Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників та представників оборонного відомства.

Видання пише, що таке прохання зʼявилось на тлі найбільших територіальних захоплень Росією за останні 18 місяців у північно-східній частині Харківської області.

Американські чиновники заявили журналістам, що запит, зроблений Україною тиждень тому, наразі розглядається.

Якщо Вашингтон підтримає прохання Києва, то це кардинально змінить тактику Білого дому, який прагнув уникнути ризиків військової ескалації, одночасно підтримуючи українців.

"Вони дійсно просили [США] про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", - заявив генрал ВПС США Сі Кей Браун.

Україна була змушена перекидати частину своїх військ на Харківщину після початку наступу РФ, що призвело до нових перевантажень сил, які і так знесилені та чекають на допомогу від Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що Україна отримала від США ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Росія в свою чергу пригрозила "перетинанням червоної лінії", якщо США передадуть українцям зброю більшої дальності. Однак з того часу Росія сама отримувала від Північної Кореї балістичні ракети і постійно використовує іранські безпілотники для атак на інфраструктуру України.

Наразі Росія перекидає сили і засоби на північний схід України з безпечної території поблизу, посилюючи атаки в Харківській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ стверджують, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.

Крім того, ми раніше інформували, що США не дозволяли Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії.

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