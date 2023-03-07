Україна просить у США касетні боєприпаси для зупинки "людських хвиль" окупантів – Reuters

Україні розширила свій запит до США на отримання зброї, включивши до нього касетні боєприпаси. Зокрема, бомбу повітряного базування МК-20, яку ЗСУ хочуть використовувати для скидання з безпілотників.

Про це інформує Reuters з посиланнм на американських законодавців Джейсона Кроу і Адама Сміта, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Київ закликав членів Конгресу натиснути на Білий дім, щоб він схвалив відправлення зброї. Але впевненості, що адміністрація Байдена погодиться, немає. Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 120 країнах.

За словами Сміта і Кроу, Україна хоче отримати МК-20 – авіаційну касетну бомбу, щоб скидати вибухівки з безпілотників на позиції окупантів. Це окрім 155-мм касетних снарядів, про які Україна вже запитувала.

МК-20 зазвичай скидають з літаків. Бомби розкриваються посеред польоту, випускаючи понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів. Субоєприпаси розсіюються на площі 2700 кв. метрів і вибухають під час удару.

Фото: Фото з відкритих джерел

Також Київ розглядає касетні артилерійські снаряди DPICM як спосіб зупинити тактику "людських хвиль", яку Росія здійснювала під час своєї багатомісячної спроби захопити Бахмут. Кожен снаряд розсіює 88 суббоєприпасів.

Фото: DoD US

Українські військові вважають, що ці боєприпаси "мають кращу бронебійну здатність", ніж зброя, яку вони скидають з безпілотників, сказав Сміт.

У США бомби МК-20 перестали виробляти ще у 2016 році, після того, як Сполучені Штати припинили продаж Саудівській Аравії, але на військових арсеналах США їх більше 1 мільйона.

У виданні зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна просила — і в основному отримала — зброю, яку США спочатку відмовлялися давати, включаючи ракетні установки HIMARS, батареї протиповітряної оборони Patriot і танки Abrams.

Але касетні боєприпаси — це занадто для Адміністрації Байдена та деяких членів Конгресу. Противники стверджують, що, коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач.

Касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення. Договір був схвалений 123 країнами, включаючи більшість членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

"Надання українцям забороненої зброї підірвало б їхній моральний авторитет. Це використав би Путін", — сказав колишній конгресмен Том Малиновський.

Закон від 2009 року забороняє експорт американських касетних боєприпасів із показником руйнування бомб понад 1 відсоток. У виданні не виключають, що Джо Байден може скасувати заборону. На думку експертів, надання DCIPM зменшить дефіцит інших типів 155-мм снарядів, які Вашингтон доставляє до Києва у величезних кількостях.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артснаряди, боєприпаси до БМП Bradley тощо.

Також Штати надають понад 10 мільярдів доларів США на бюджетну підтримку уряду України та підтримку українців, які постраждали від нападів Росії.

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