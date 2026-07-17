Patriot / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Греція опинилася під тиском союзників через відмову передати Україні додаткові засоби ППО. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які є на озброєнні грецьких ВПС.

Про це повідомляє видання eKathimerini з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників, Київ звернувся до Афін із проханням передати до 200 ракет PAC-2 із запасів грецьких комплексів Patriot. Україна, кажуть знайомі із ситуацією джерела, вважає, що частина цих боєприпасів, які перебувають на службі вже близько 23 років, може наближатися до завершення терміну експлуатації.

Реклама

«Запит надійшов після того, як попередні переговори щодо можливого передавання частини із шести грецьких батарей Patriot не завершилися домовленостями. Хоча деякі союзники заявляють, що Греція могла б надавати частину своїх ракет Patriot, але українські запити зараз зосереджені не на самих системах ППО, а саме на ракетах до них», — йдеться у статті.

Зазначається, що передавання можливе лише за умови, що боєприпаси визнають придатними до використання та такими, що не є критично необхідними для оборони самої Греції.

Один із варіантів, який зараз обговорюють, — продаж грецьких ракет Норвегії. Вже після цього вони можуть бути передані Україні. Втім, Афіни поки не демонструють готовності підтримати цю ініціативу.

Грецька влада наголошує, мовляв, вже робить внесок у безпеку союзників. Зокрема, розмістивши батарею Patriot у Саудівській Аравії для захисту критичної інфраструктури.

Реклама

Зауважимо, раніше Греція вже передавала Україні ракети Sea Sparrow і Crotale, які наближалися до завершення терміну експлуатації у грецьких збройних силах.

Нагадаємо, Греція несподівано заблокувала санкції проти РФ. Євросоюз відклав ухвалення 21-го пакета після заперечень Афін. Financial Times пише, що мета цього — захист інтересів судноплавної компанії Dynagas грецького магната Георгіоса Прокопіу, що спеціалізується на транспортуванні російського скрапленого природного газу з арктичних родовищ.

Окрім того, Financial Times пише, що Греція озолотилася на російській нафті. Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на транспортуванні сировини. Найбільше на цій торгівлі заробила саме компанія Прокопіу — Dynacom Tankers.

Новини партнерів