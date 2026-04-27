Україна пригрозила Ізраїлю серйозною дипломатичною кризою через судно PANORAMITIS, яке перевозить українську пшеницю, вкрадену з окупованих територій.

Про це заявив журналіст видання Axios Барак Равід з посиланням на слова високопоставленого українського дипломата.

Журналіст Барак Равід повідомив, що судно PANORAMITIS, яке пересувається під прапором Панами, нібито перевозить пшеницю, викрадену росіянами з тимчасово окупованих територій України.

Українські високопосадовці повідомили, що у випадку, якщо це судно зайде до Хайфи в Ізраїлі та розвантажиться, це призведе до кризи у відносинах між Україною та Ізраїлем.

«Ми відстежуємо це нове судно і не залишимо його без уваги. Якщо йому дозволять пришвартуватися та розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин», — заявило українське дипломатичне джерело.

Також неназване джерело повідомило, якщо судно та його вантаж не отримають заборону на вхід до Хайфи і розвантаження зерна, Україна залишить за собою право застосувати повний комплекс дипломатичних та міжнародно-правових заходів.

Ізраїль фактично проігнорував вимогу України щодо попереднього судна, яке вдало розвантажило викрадену з України пшеницю у Хайфі.

Дипломатичне джерело додало, що така поведінка Ізраїлю «схожа на ляпас, з огляду на стратегічну добру волю, яку виявила Україна». Йдеться про визнання організації КВІР терористичною та криміналізацію антисемітизму.

Нагадаємо, Ізраїль дозволив судну з вкраденим українським зерном розвантажити його у своєму порту. Російське судно відпустили без затримання та покарання. Це сталося попри застереження українських дипломатів.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар написав повідомлення, в якому заявив, що «вже пізно», і російський корабель залишив порт Хайфи.

Журналіст Axios Барак Равід повідомляв, що українські чиновники вимагали від Ізраїлю повну конфіскацію вантажу пшениці.

