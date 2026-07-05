Україна принизила слабкого Путіна у його рідному місті: експерти побачили небезпечний для Кремля сигнал

Удар по рідному місту Путіна Фото ілюстративне / © Associated Press

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Українські далекобійні дрони та ракети завдали ударів по стратегічних об’єктах у Санкт-Петербурзі — другому за величиною місті Росії та рідному місті Володимира Путіна.

Про це повідомляє The i Paper.

За інформацією місцевої влади, під удар потрапили нафтова інфраструктура та військові об’єкти. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив про «масовану атаку безпілотників», водночас українська сторона повідомила про успішне ураження портової нафтової інфраструктури та військових цілей, зокрема бази в Кронштадті.

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Удар по символу влади Путіна

Експерти зазначають, що Санкт-Петербург для російського президента має особливе значення. Саме там він народився, працював у мерії та розпочав політичну кар’єру.

Доцентка кафедри міжнародної безпеки Університетського коледжу Лондона Мелані Гарсон назвала подію однією з найважливіших за останній час.

«Це, мабуть, один із найважливіших моментів, які ми спостерігали за тривалий час. Ми бачимо, як українська оборонна промисловість швидко розвивається, а стратегія України починає приносити результат. Це може стати переломним моментом у війні», — заявила вона.

На її думку, удари по Санкт-Петербургу ставлять перед Кремлем незручні питання.

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«Якщо навіть ваш дім не є безпечним і ви не можете захистити місто, яке має таке символічне значення, то як можна говорити про перемогу у війні?» — зазначила Гарсон.

Чому саме Санкт-Петербург

Старший викладач Університету Сент-Ендрюса Марк Девор пояснив, що атака вписується в довгострокову стратегію України.

За його словами, вона переслідує одразу три цілі:

завдати удару по російській нафтовій економіці;

ускладнити логістику російської армії;

продемонструвати громадянам РФ, що війна безпосередньо зачіпає й їх.

«Санкт-Петербург і Москва разом є політичним серцем російського режиму. Крім того, приблизно половина морського експорту російської нафти проходить саме через район Санкт-Петербурга», — наголосив Девор.

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Росії доведеться перекидати ППО

Керівниця програм з України та Росії в Центрі державного управління і нацбезпеки Королівського коледжу Лондона Джейд Макглінн вважає, що атаки матимуть і військові наслідки.

«Удар по рідному місту Путіна має величезне символічне значення. Але ще важливіше те, що тепер Росія буде змушена перекидати дефіцитні системи протиповітряної оборони для захисту Санкт-Петербурга», — сказала експертка.

Тиск на російську економіку

Аналітики також звертають увагу на наслідки для паливного сектору РФ.

За словами Джейд Макглінн, українські удари вже завдали серйозної шкоди російській нафтопереробці.

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«Українська сторона заявляє, що станом на початок липня виведено з ладу близько 43% російських нафтопереробних потужностей. Навіть якщо реальні цифри нижчі, це все одно дуже значний показник. Лише за один місяць було атаковано вісім нафтопереробних заводів», — зазначила вона.

За словами експертки, росіяни дедалі частіше стикаються з дефіцитом пального та довгими чергами на автозаправках.

Напередодні саміту НАТО

Експерти також звертають увагу на час проведення атак. Найближчими днями у Туреччині має відбутися саміт НАТО, де одним із ключових питань стане підтримка України та перспективи завершення війни.

На цьому тлі успішні удари по стратегічних об’єктах у Росії можуть посилити аргументи Києва щодо необхідності подальшої військової допомоги та зміцнення української протиповітряної оборони.

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