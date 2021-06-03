Україна, Росія та "Північний потік-2" стали темами обговорення радників Байдена та Меркель

Зокрема йшлося і про загрози для енергетичної безпеки Європи.

Майбутню зустріч лідерів G7, саміт НАТО та "Північний потік-2" 2 червня обговорили радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та радник канцлера Німеччини Ангели Меркель Ян Хеккер.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому за підсумками зустрічі.

"Вони поговорили про майбутню зустріч лідерів G7 та саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективні зусилля щодо спільного використання вакцин проти COVID-19, координацію роботи з питань кібербезпеки, а також пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель та Західні Балкани", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, експерти обох урядів обговорили газопровід "Північний потік-2", зокрема стурбованість США ризиками, які він представляє для України та європейської енергетичної безпеки.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про послаблення санкцій щодо "Північного потоку-2", що спрощує завдання Росії добудувати газопровід та запустити транзит газу в Європу в обхід України. Як повідомляв Держдеп, США поки що виводять із-під санкцій ключову компанію-оператора та її очільника, бо це, мовляв, відповідає їхнім національним інтересам.

Згодом сам Байден назвав ці обмеження контрпродуктивними для відносин із Європою. Проте в самій Україні вважають: не все ще втрачено, і готуються далі блокувати "Північний потік-2".

Натомість у МЗС Росії повідомили, що у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну після запуску газопроводу.

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