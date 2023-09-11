Україна розчарована декларацією саміту G20, у якій РФ не названо агресоркою: реакція США

Блінкен зазначив, що під час обговорення всі лідери G20 висловили думку, що хочуть "справедливого закінчення війни" в Україні.
Державний секретар США Ентоні Блінкен захистив спільнe декларацію саміту G20, щодо якої МЗС України висловило розчарування.
Про це Блінкен сказав під час інтерв’ю CNN.
Американський дипломат наголосив, що країни "Великої двадцятки" у цій заяві відстоювали територіальну цілісності та суверенітет країн.
"Я був у кімнаті, коли всі лідери говорили сьогодні з президентом Байденом, і з усього, що вони говорили, було дуже ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах. І було також дуже ясно, що наслідки російської агресії відчуваються в усіх країнах G20, і в усіх країнах, що розвиваються", - розповів Блінкен.
Нагадаємо, цьогорічна декларація лідерів G20 викликала розчарування в України. Зокрема, через те, що у спільній заяві країни не назвали Росію агресоркою, а запевнили, що "всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".
У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн "Великої двадцятки".
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