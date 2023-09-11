Україна розчарована декларацією саміту G20, у якій РФ не названо агресоркою: реакція США

Блінкен зазначив, що під час обговорення всі лідери G20 висловили думку, що хочуть "справедливого закінчення війни" в Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен захистив спільнe декларацію саміту G20, щодо якої МЗС України висловило розчарування.

Про це Блінкен сказав під час інтерв’ю CNN.

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Американський дипломат наголосив, що країни "Великої двадцятки" у цій заяві відстоювали територіальну цілісності та суверенітет країн.

"Я був у кімнаті, коли всі лідери говорили сьогодні з президентом Байденом, і з усього, що вони говорили, було дуже ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах. І було також дуже ясно, що наслідки російської агресії відчуваються в усіх країнах G20, і в усіх країнах, що розвиваються", - розповів Блінкен.

Нагадаємо, цьогорічна декларація лідерів G20 викликала розчарування в України. Зокрема, через те, що у спільній заяві країни не назвали Росію агресоркою, а запевнили, що "всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".

У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн "Великої двадцятки".

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