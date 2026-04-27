Україна серед ключових питань: про що Трамп говоритиме з королем Британії

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз III розпочинає чотириденний візит до США 27 квітня, щоб зміцнити стосунки між країнами та відзначити 250-річчя Штатів. Поїздка відбувається на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і британським прем’єром, а також після стрілянини у Вашингтоні.

Про це пише Politico.

Повідомляється, головною подією візиту стане виступ монарха на спільному засіданні Конгресу у вівторок. За даними джерел, знайомих із плануванням, промова може тривати близько 30 хвилин. Очікується, що король торкнеться теми безпеки та висловить підтримку американському народу після інциденту зі стріляниною.

«У Конгресі можна багато сказати за 30 хвилин», — зазначив один із представників команди планування.

Дипломатичні цілі та питання України

У виданні зазначили, хоча офіційно візит вважають формальним, посадовці називають його ретельно підготовленою політичною акцією. Очікується, що під час зустрічі з Трампом король особисто підніме питання підтримки України.

«Є відчуття, що король, ймовірно, зможе просунути, можливо, одне питання, тому питання в тому, яким воно буде. [Україна] — це те, що справді хвилює короля. Більше, ніж технології чи інші елементи відносин», — зазначила особа, обізнана з підготовкою візиту.

Повідомляється, що у програмі візиту передбачено відвідування Арлінгтонського національного цвинтаря. Речник прем’єр-міністра Стармера підкреслив, що Британія та США мають чи не найтісніші оборонні зв’язки у світі. Король також планує підтвердити, що Британія залишається вірною НАТО та захищатиме Арктику. Це важливо зараз, коли обговорюють майбутнє Альянсу та плани Британії збільшити витрати на оборону.

Про що не будуть говорити

Також зазначається, що незважаючи на суперечки між Трампом і Стармером через Іран та міграцію, Британія сподівається, що авторитет короля допоможе згладити кути. Водночас на офіційних зустрічах, найімовірніше, не згадуватимуть про зміну клімату та скандали навколо справи Епштейна.

Разом із королем до США прибула міністерка закордонних справ Іветт Купер, яка проведе окремі переговори з держсекретарем Марко Рубіо щодо торговельних угод та тарифної політики.

«Це, у найбуквалішому сенсі, те, для чого він народився. І він зробить це з усією мудрістю, досвідом, теплотою та дипломатичними здібностями, які він накопичив протягом життя… в найкращих інтересах нації, якій він служить», — прокоментував представник Букінгемського палацу.

Також ми писали, що президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як було чути звуки, схожі на постріли.

Тоді Секретна служба США у координації з Департаментом поліції округу Колумбія розпочала розслідування інциденту зі стріляниною.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не братиме участі в можливій блокаді Ормузької протоки, яку планують США, та не буде втягнутий у війну з Іраном.