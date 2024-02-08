Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою": Шольц застеріг Захід від трагічної помилки

За словами Шольца, військова підтримка Німеччини поступається тільки американській.

Німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до західних партнерів, аби не допустити, щоб Україна зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів на полі бою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"Попри нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію (Путіна - ред.) Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", - зазначив він.

За його словами, від початку війни ЄС надав Україні 91 млрд доларів військової допомоги. Підтримка Німеччини поступається тільки американській. Він розповів, що Берлін виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання на суму понад 30 млрд доларів.

"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало статтю, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про критичну нестачу снарядів.

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