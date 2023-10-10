"Україна спонсорує ІДІЛ": Медведєв видав чергову порцію абсурду про Зеленського

Вочевидь, зі здоровим глуздом у кремлівського посіпаки справи дедалі гірші.

Так, Володимир Зеленський заявив, що за нападом ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія. Це вирішив прокоментувати Дмитро Медведєв.

Про це заступник голови Ради Безпеки РФ написав у своєму телеграм-каналі.

Остаточно втратив зв'язок із реальністю

Як запевняє Медведєв, з "наркоманами" (так російська пропаганда звикла називати українського лідера - ред.) безглуздо говорити мовою розуму, закликати включити мізки. Мовляв, їх немає, бо вони "згоріли під впливом білого порошку".

"Тому треба відповідати так: ІДІЛ (Ісламська держава) – традиційний партнер українського режиму, який виконує його терористичні завдання по всій планеті. Українська влада визнає близькість позицій бандерівської ідеології та ідеології ІДІЛ", – стверджує фантазер Медведєв.

Медведєв видав чергову порцію абсурду про Зеленського / Фото з телеграм-каналу Медведєва

ІДІЛ регулярно "отримує великі спонсорські внески від групи Зеленського", каже він, а також різноманітну зброю, яка "вкрадена укронацистами з поставок НАТО".

"Учасники ІДІЛ мають секретні рахунки в банках України та таємно скуповують українську нерухомість", – видав маразматик.

Нагадаємо, раніше Медведєв пообіцяв, що Росія загарбає ще більше регіонів України. Натомість радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк порадив йому забути, що існують “нові території Росії”.

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