Україна стане "сталевим дикобразом": що вирішила "коаліція рішучих" у Парижі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

В Парижі 4 вересня заявили про нову еру безпеки. Там «коаліція рішучих» вирішила перетворити Україну на «сталевого дикобраза».

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона написала у “Х”, що за результатами зустрічі у столиці Франції 4 вересня, учасники домовились працювати над трьома основними завданнями:

перетворення України на "сталевого дикобраза". Це означає посилення української армії та її оборонного потенціалу, щоб вона могла ефективно протистояти агресору;

створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Це передбачає формування міжнародного контингенту для підтримки України;

посилення оборонного потенціалу Європи. Задля уникнення нових конфліктів у майбутньому, країни Європи мають посилити свою обороноздатність.

У повідомленні зазначається, що учасники коаліції готові до подальших дій та реалізації запланованого.

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до «коаліції рішучих» із заявою щодо надання Україні «непорушної обіцянки».

Стармер також схвально оцінив нові заяви партнерів України про передавання Києву ракет далекої дії.

Раніше заява фон дер Ляєн про «досить чіткі» плани щодо відправлення європейських військ до України в рамках майбутніх гарантій безпеки, обернулася проблемою.