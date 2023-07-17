Україна створила страховий фонд у разі виходу РФ із "зернової угоди": у Мінагрополітики повідомили, скільки там грошей

Україна створила страховий фонд у разі виходу Росії із "зернової угоди", у якому зараз 20 млрд гривень.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"У бюджеті поточного року дійсно передбачена стаття у розмірі 20 млрд гривень, яка може бути застосована для компенсації втрат у межах здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від країни-агресора", - заявив Висоцький.

Кабмін затвердив порядок дії страхового фонду України. Там зазначено, що можуть бути застраховані судна, які перевозять зерно, і що рішення про надання компенсацій аналізується та може ухвалюватися урядом.

"Наразі деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися і з урахуванням, зокрема, домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування", - пояснив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

Тим часом 17 липня український глава Володимир Зеленський закликав президента Туреччини та генсека ООН гарантувати безпеку суден.

Нагадаємо, що сьогодні речник Путіна Дмитро Пєсков про вихід Росії із "зернової угоди". На що пізніше відповів президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він пообіцяв обговорити це питання з очільником РФ Путіним.

У США тим часом попередили Росію, що зрив "зернової угоди" дорого їй обійдеться.

А у Єврокомісії назвали цинічним припинення "зернової угоди" Москвою, засудивши дії Кремля.

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