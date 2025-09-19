ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Україна та Молдова мали можливість "швидко закрити питання Придністров'я" у 2022 році.

Україна та Молдова могли швидко закрити питання Придністров’я у 2022 році — експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога і військовослужбовця Кирила Сазонова.

За словами експерта, російський контингент у регіоні є малочисельним, а склади зі зброєю можливо було заблокувати без масштабних бойових дій.

"Ми разом із Молдовою могли б без проблем вирішити це питання — блокадою чи антитерористичною операцією. Прорватися туди через Україну Путін не зміг би", — наголосив політолог.

Він додав, що офіційний Кишинів тоді не скористався цією можливістю. "Я не розумію, чому президент Молдови Майя Санду не зробила цього у 2022 році. Можливо, причина у вигодах від контрабандних потоків через Придністров’я та доступі до безкоштовного газу", — заявив Сазонов.

Водночас, за його словами, нині Україна змушена утримувати значні сили на кордоні з Молдовою, аби стримувати потенційну загрозу з боку невизнаного утворення. "Ми фактично прикриваємо союзника, який береже у себе російську базу та військовий контингент", — підсумував він.

Довідково

Придністров’я — невизнане утворення на території Молдови, де з початку 1990-х перебуває оперативна група російських військ.

За відкритими даними, чисельність контингенту РФ у регіоні становить близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Також там зберігаються одні з найбільших у Східній Європі складів боєприпасів.

Президент Молдови Майя Санду неодноразово заявляла, що питання Придністров’я має вирішуватися виключно мирним шляхом. У Кишиневі наполягають, що будь-які дії проти регіону без політичного врегулювання можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

