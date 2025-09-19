- Дата публікації
Україна та Молдова могли швидко закрити питання Придністров’я у 2022 році — експерт
Україна та Молдова мали можливість "швидко закрити питання Придністров'я" у 2022 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога і військовослужбовця Кирила Сазонова.
За словами експерта, російський контингент у регіоні є малочисельним, а склади зі зброєю можливо було заблокувати без масштабних бойових дій.
"Ми разом із Молдовою могли б без проблем вирішити це питання — блокадою чи антитерористичною операцією. Прорватися туди через Україну Путін не зміг би", — наголосив політолог.
Він додав, що офіційний Кишинів тоді не скористався цією можливістю. "Я не розумію, чому президент Молдови Майя Санду не зробила цього у 2022 році. Можливо, причина у вигодах від контрабандних потоків через Придністров’я та доступі до безкоштовного газу", — заявив Сазонов.
Водночас, за його словами, нині Україна змушена утримувати значні сили на кордоні з Молдовою, аби стримувати потенційну загрозу з боку невизнаного утворення. "Ми фактично прикриваємо союзника, який береже у себе російську базу та військовий контингент", — підсумував він.
Довідково
Придністров’я — невизнане утворення на території Молдови, де з початку 1990-х перебуває оперативна група російських військ.
За відкритими даними, чисельність контингенту РФ у регіоні становить близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Також там зберігаються одні з найбільших у Східній Європі складів боєприпасів.
Президент Молдови Майя Санду неодноразово заявляла, що питання Придністров’я має вирішуватися виключно мирним шляхом. У Кишиневі наполягають, що будь-які дії проти регіону без політичного врегулювання можуть дестабілізувати ситуацію в країні.