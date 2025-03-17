Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію полонених з КНДР: якою буде їхня доля

У Сеулі наголошують, що, згідно з Конституцією Південної Кореї, ці солдати вважаються її громадянами.

Дипломати Південної Кореї та України провели телефонні переговори, щоб обговорити репатріацію північнокорейських військовополонених.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї, передає видання Yonhap.

За інформацію видання, голова МЗС Андрій Сибіга обговорив зі своїм південнокорейським колегою Чо Тхе Юлом передання двох військовослужбовців КНДР.

Чо Тхе Юл пояснив, що, згідно з Конституцією Південної Кореї, ці солдати вважаються її громадянами. Водночас їхня репатріація можлива лише, якщо вони самі висловлять такий намір.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

В інтерв'ю виданню з Південної Кореї північнокорейські полонені розповіли про важке життя в КНДР, репресії та свій шлях в армії диктатора Кім Чен Ина.

Згодом стало відомо, що під час нового наступу РФ у Курській області і витіснення ЗСУ ворог знову масово використовує солдатів з КНДР.

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