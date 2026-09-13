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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Україна та РФ можуть знову сісти за стіл переговорів: у Кремлі зробили гучну заяву та назвали майданчик

Абу-Дабі може знову стати майданчиком для тристоронніх переговорів з Україною у разі їхнього відновлення.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Кремль

Кремль / © unsplash.com

У Кремлі повідомили, що ОАЕ готові надати майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Про це сказав помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков пропагандистському виданню.

«Наслідний принц Абу-Дабі підтвердив Путіну готовність ОАЕ надати майданчик для переговорів щодо України», — заявив Ушаков.

Раніше у Кремлі зауважували, що Абу-Дабі може знову стати майданчиком для тристоронніх переговорів з Україною у разі їхнього відновлення.

Переговори між Україною та РФ — що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у США. Український лідер зазначив, що готовий приїхати до Маямі на саміт G20, який запланований на грудень, якщо Путін також візьме участь у заході.

У Кремлі відреагували на цю заяву. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський «справді хоче зустрітися» з російським диктатором, то нібито може приїхати до Москви.

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