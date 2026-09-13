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Україна та РФ можуть знову сісти за стіл переговорів: у Кремлі зробили гучну заяву та назвали майданчик
Абу-Дабі може знову стати майданчиком для тристоронніх переговорів з Україною у разі їхнього відновлення.
У Кремлі повідомили, що ОАЕ готові надати майданчик для переговорів між Україною та Росією.
Про це сказав помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков пропагандистському виданню.
«Наслідний принц Абу-Дабі підтвердив Путіну готовність ОАЕ надати майданчик для переговорів щодо України», — заявив Ушаков.
Раніше у Кремлі зауважували, що Абу-Дабі може знову стати майданчиком для тристоронніх переговорів з Україною у разі їхнього відновлення.
Переговори між Україною та РФ — що відомо
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у США. Український лідер зазначив, що готовий приїхати до Маямі на саміт G20, який запланований на грудень, якщо Путін також візьме участь у заході.
У Кремлі відреагували на цю заяву. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський «справді хоче зустрітися» з російським диктатором, то нібито може приїхати до Москви.