Україна у фіналі Євробачення та білоруські танки біля кордону: головні події ночі 11 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 11 травня:
- У результаті глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, представники України, гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу конкурсу. Читати далі –>
- У вівторок, 10 травня, в Білорусі було зафіксовано пересування залізницею ешелону із танками, який рухався в напрямку українського кордону. Читати далі –>
- Палата представників Конгресу США увечері у вівторок, 10 травня, проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану РФ війну на суму майже 40 мільярдів доларів. Читати далі –>
- Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештувало 115-метрову яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Читати далі –>
- Американський бізнесмен та філантроп, засновник компанії Microsoft і благодійного фонду Gates Foundation Біл Ґейтс заразився коронавірусною інфекцією. Читати далі –>
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