Україна вдарила HIMARS по РФ за кілька годин після дозволу США: потужне відео наслідків

Ані російська, ані українська сторони офіційно це не коментували.
У Мережі показали наслідки удару HIMARS по території Росії. Ціллю була система ППО С-300/400 на території Бєлгородської області.
Кадри знищення опублікував російський телеграм-канал.
"Удар по ППО в Бєлгородській області. На відео — результат ураження ЗРК С-300/400 на території Бєлгородської області. Удар завдано із застосуванням РСЗВ "HIMARS", — йдеться у підписі до відео.
Як видно на кадрах, після удару України у небо здіймаються густі клуби диму завширшки декілька десятків метрів.
Російський паблік стверджує, що начебто обійшлося без втрат серед особового складу.
Ані російська, ані українська сторони офіційно це не коментували.
Нагадаємо, напередодні видання Forbes писало, що після дозволу Штатів на удари по території РФ Сили оборони вдарили американськими HIMARS по Бєлгородщині.
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