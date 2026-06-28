Україна вгатила по російських НПЗ: Зеленський показав, як палають заводи (відео)

Атака по російських НПЗ / © Володимир Зеленський

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Україна атакувала НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні та НПЗ у Ярославському регіоні. На заводах після удару виникли потужні пожежі.

Президент України Володимир Зеленський показав відео наслідків.

За його словами, НПЗ «Слов’янський» розташований за 300 кілометрів від лінії фронту, а другий нафтопереробний завод — за 700 км.

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«День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії», — написав він.

Зеленський наголосив, що українські сили будуть продовжувати завдати ударів по важливих цілях Росії, щоб послабити її військові можливості.

«Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор», — зазначив він.

© Володимир Зеленський

Удари по Росії — останні новини

Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи у Росії. Вночі 28 червня лунали вибухи у Слов’янську-на-Кубані. Після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

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За даними СБС, українські удари дронами по Москві та інших регіонах РФ останнім часом стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення Путіна. Атаки почали впливати на оточення Путіна, серед яких — представники політичної та бізнесової еліти країни.

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