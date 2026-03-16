Україна відходить на задній план: як війна у Перській затоці допомагає Путіну

Перська затока

Конфлікт на Близькому Сході перетворив російське вторгнення в Україну на «забуту війну». Поки світ фокусується на подіях у Перській затоці, Росія отримує нові можливості для наповнення бюджету, а США та їхні союзники — дефіцит зброї та зміну пріоритетів.

Про це пише видання The Telegraph.

Аналітики попереджають, що єдиним справжнім переможцем у новій ескалації на Близькому Сході може стати Володимир Путін.

Чому війна на Близькому Сході грає на руку Росії?

Видання виділяє три ключові фактори, які критично б’ють по обороноздатності України:

Вичерпання арсеналів

Високотехнологічне озброєння, яке мало б надійти в Україну для боротьби з агресором, тепер витрачається на збиття дешевих іранських дронів та захист інтересів у Затоці. Можливість союзників закуповувати американську зброю для потреб Києва фактично блокується через зростання потреб США на власні операції.

Нафтова «підгодівля»

Блокування Ормузької протоки призвело до стрибка цін на нафту. Ба більше, США змушені пом’якшувати санкції проти російської нафти, щоб стабілізувати світові ринки, що миттєво наповнює скарбницю Кремля.

Втрата уваги

Попри запевнення західних лідерів, що вони «не забудуть про Україну», фокус Дональда Трампа та інших політиків перемістився. Володимир Зеленський, який нещодавно вів переговори в Парижі, опинився в ситуації, коли європейські лідери, попри декларації підтримки, змушені перейматися власними безпековими викликами.

Європа має діяти негайно

У ситуації, коли США зміщують вектор уваги, роль Європи стає вирішальною. Проте на шляху до ефективної допомоги залишаються великі перешкоди. Йдеться, по-перше, про блокаду допомоги. Тобто Угорщина продовжує гальмувати кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти через трубопровід «Дружба». Зеленський називає це відвертим шантажем. А по-друге, йдеться про заморожені активи. Автори The Telegraph наголошують: якщо Європа хоче змінити хід війни, вона має негайно розблокувати заморожені російські активи на мільярди доларів і передати їх на потреби ЗСУ.

«Зараз, коли світова економіка стикається з непередбачуваною долею, Зеленський має повне право хвилюватися за майбутнє своєї країни. Якщо Захід не знайде способу вирішити ці проблеми, єдиним переможцем у цій плутанині виявиться автократ, що сидить у Кремлі», — резюмує видання.

Нагадаємо, війна США та Ірану може змінити глобальну безпеку. Іран атакує нафтові об’єкти та інфраструктуру в країнах Перської затоки, мінує Ормузьку протоку, а у Вашингтоні досі не можуть спрогнозувати, коли завершиться військова операція.