Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі

Україна закликала держави Групи G7 та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для РБ, у разі її згоди розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС України зазначив про очікування ефективних дій щодо протистоянню ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, що несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Дипломати наголосили, що розміщення "ядерки" загострить ситуацію у Білорусі, остаточно перетворивши її на заручницю Кремля. А це матиме катастрофічні наслідки для майбутнього держави.

"Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - додали в міністерстві.

Додамо, що у Литві прокоментували інформацію щодо розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Напередодні там заявили, що РФ намагається активізувати західних політиків, які закликають припинити підтримку України.

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