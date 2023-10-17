Україна виступила з засудженням терористичних атак Ізраїлю з боку ХАМАСу: офіційна заява

Україна виступила з засудженням щодо терористичних ракетних обстрілів та нападів бойовиків ХАМАС проти мирного населення Ізраїлю. Внаслідок чого загинуло та поранено кілька тисяч людей, зокрема - громадян України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

“Міністерство закордонних справ України підтверджує рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких — громадяни України. Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності”, - наголосили в МЗС.

Там також додали, що Україна непохитно підтримує Ізраїль у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам.

“Критично важливо, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін конфлікту як в Ізраїлі, так і Палестині. Вважаємо, що Близькосхідний мирний процес залишається основою будь-яких зусиль, спрямованих на відновлення регіональної стабільності та безпеки. Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів”, - зазначили в МЗС.

Окремо там наголосили, що справедливий, всеосяжний та стійкий мир на Близькому Сході може бути реалізований у рамках беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та інших міжнародних домовленостей.

Нагадаємо, що у неділю, 14 жовтня, із аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України.

Читайте також: