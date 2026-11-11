Україна влаштувала нафтовий кошмар Путіну: російські НПЗ втратили майже третину потужностей

Пожежа на НПЗ у Росії

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Україна відновила інтенсивні удари по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня. У результаті потужності Росії з переробки нафти скоротилися приблизно на 30%.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

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Активізація українських атак відбулася після того, як не вдалося реалізувати оголошене президентом США Дональдом Трампом припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією.

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Лише протягом останнього тижня внаслідок українських атак були порушені виробничі процеси та виникли аварійні ситуації на дев’яти з 35 найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Фактичне зменшення обсягів переробки сирої нафти може сягати 200 тисяч тонн на добу.

За інформацією джерел видання, загальна добова потужність російських НПЗ, які зазнали пошкоджень унаслідок атак безпілотників від кінця жовтня, становить близько 300 тисяч тонн. У перерахунку це приблизно 2,2 млн барелів на добу.

До списку пошкоджених об’єктів увійшли три великі нафтопереробні підприємства, розташовані в центральній частині Росії. Водночас сукупна потужність первинної переробки нафти в РФ оцінюється приблизно у 930 тисяч тонн на добу.

Для порівняння, наприкінці жовтня російські нафтопереробні заводи щодня переробляли близько 700 тисяч тонн сирої нафти, або 5 млн барелів, зазначили співрозмовники Reuters.

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Серед підприємств, які постраждали від українських ударів, — НПЗ у Рязані, Ярославлі та Поволжі.

Крім того, в понеділок український безпілотник атакував Кіришський нафтопереробний завод, який є другим за величиною в Росії. Після нічного удару на території підприємства спалахнула пожежа. Губернатор Ленінградської області повідомив про загибель жінки під час атаки.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Україна нібито не зважає на заклики Дональда Трампа припинити атаки на російські енергетичні об’єкти.

Водночас президент України Володимир Зеленський минулого тижня наголосив, що Київ продовжує завдавати ударів по об’єктах російського нафтового сектору у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

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За словами глави держави, російські війська систематично обстрілюють українські електростанції, енергетичні мережі, системи опалення та водопостачання.

Зеленський також зазначив, що Москва «відмовилася від кроків із деескалації, про які говорили наші партнери».

Українські атаки на російські нафтопереробні підприємства додатково ускладнюють для Москви подолання внутрішнього дефіциту пального. Попри це, Росія продовжує експортувати дизельне пальне на міжнародні ринки відповідно до домовленостей щодо постачання, укладених із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували нафтопереробний завод «КИНЕФ» («Киришинафтооргсинтез»), розташований у місті Кириши Ленінградської області Росії.

Ми раніше інформували, що у російському Саратові повідомляють про атаку ударних безпілотників на промислову зону місцевого нафтопереробного заводу.

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