"Україна власною кров’ю виграє час": у Міноборони Чехії заявили, що Європа вже перебуває в конфлікті з РФ

За словами міністерки, "Росія пропонує тільки капітуляцію, тортури і поневолення", тому не можна змушувати Україну до переговорів.

Європа по суті вже перебуває в стані конфлікту з Росією, а українці своєю кров'ю виборюють час для країн Заходу.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає чеське видання Reflex.

За словами Чернохової, хоча Україна і не є членом НАТО, вона є ключовим союзником і веде найважчу боротьбу з російською агресією.

"Ми самі знаємо зі своєї історії, що таке окупація ворожою державою. Тому я вважаю своїм моральним обов’язком не допустити, щоб інші пережили цей досвід", – зазначив міністерка оборони.

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Чернохова закликала надати Україні всіляку підтримку, щоб вона вистояла у своїй справедливій боротьбі за свободу, суверенітет і територію. Зокрема, забезпечити зброєю та боєприпасами, продовжити навчання українських військових.

"Росія пропонує тільки капітуляцію, тортури і поневолення. Ми не повинні нав’язувати цей мир Україні", – додала чеська міністерка.

Також вона наголосила, що війна в Україні є останнім попередженням про те, що Чехія не повинна недооцінювати свою оборону. На думку міністерки, приклад України також показує, що крім професійної армії життєво важливо мати достатні виробничі потужності.

"Україна власною кров’ю виграє нам час, щоб якнайшвидше привести свою оборону в порядок, а не покладатися лише на інших, як ми звикли одразу після вступу до Альянсу. Де-факто ми уже живемо в конфлікті… Не йдеться про конвенціональні бойові дії як у минулому столітті, але ми уже втягнуті до якогось конфлікту через кібератаки, які здійснює Росія", – сказала Чернохова.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, чи планує Європа вводити війська до України.

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