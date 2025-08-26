Україна вибила відчутну частину російської нафтопереробки: Reuters повідомив деталі

Пожежа на одному з російських НПЗ

Україна активізувала удари дронами по російських нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі. Під удар потрапив найважливіший сектор економіки Володимира Путіна. Загалом Україна вибила щонайменше 17% російської нафтопереробки.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Київ показує, що здатний давати відповідь, поки США намагаються організувати мирну угоду.

Атаки порушили переробку нафти й експорт із Росії. У деяких регіонах країни виник дефіцит бензину. Удари стали реакцією на просування Москви на фронті та масовані атаки по українській енергетиці.

Україна вибила 17% нафтопереробки РФ

Експерти вважають, що дії Києва покликані підвищити ставки в можливих мирних переговорах. Так Україна кидає виклик тезі про те, що вона нібито вже програла війну після зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

За підрахунками Reuters, атаки вразили 10 заводів і вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії. Це еквівалентно 1,1 млн барелів на добу.

Експорт і сезонний попит

Війна дронів призвела до зростання експорту сирої нафти, що збіглося з тиском Вашингтона на Китай та Індію щодо скорочення закупівель у Росії. Удари припали на пік сезонного попиту на бензин з боку туристів і фермерів.

Ще в липні Москва посилила обмеження на експорт бензину через зростання внутрішнього попиту. Після атак нестача палива посилилася в південних регіонах Росії, на окупованих територіях України і навіть на Далекому Сході.

У Владивостоці спостерігаються довгі черги на заправках. Влада пояснює ситуацію напливом туристів.

Ризики для поставок

За словами експерта Carnegie Russia Eurasia Center Сергія Вакуленка, російські НПЗ втратили лише частину потужностей. Однак це все одно може створити проблеми з внутрішніми поставками палива.

Росія отримує чверть доходів бюджету від експорту нафти і газу. Ці кошти забезпечують зростання військових витрат на 25% — до рекордних рівнів з часів холодної війни.

Санкції та військові витрати

Західні санкції змусили Москву продавати нафту зі знижками і відмовитися від поставок газу в Європу. Але це не зупинило виробництво озброєнь і боєприпасів.

Війна в Україні перетворилася на протистояння на виснаження. Обидві сторони використовують дрони і ракети для ударів далеко за лінією фронту, завдаючи шкоди економікам одна одної.

Нагадаємо, зранку 24 серпня у Санкт-Петербурзі та Сизрані РФ пролунали вибухи. Під удар, зокрема, потрапив порт Усть-Луга, через який РФ транспортує нафту, газ тощо.