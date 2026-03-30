Україна виграє від війни Трампа з Іраном: в The Telegraph пояснили переваги Києва

Україна — несподіваний переможець війни Трампа з Іраном

Нинішній конфлікт у Перській затоці може принести Україні більше користі, ніж Росії. За останні чотири роки українці здобули величезний досвід у веденні війни з обмеженими ресурсами. З першого дня вторгнення російських танків 24 лютого 2022 року Україна показала неочікувану стійкість і мобілізувала всі ресурси для протидії агресору.

Про це пише The Telegraph.

«Багато експертів останніми тижнями повторюють одну думку щодо нападу США та Ізраїлю на Іран і нібито шкоду Україні. Зростання світових цін на нафту приносить більше доходів Москві, а американські ракети, спрямовані на Тегеран, означають менше допомоги Києву. Водночас війна в Ірані дійсно ускладнює експорт української кукурудзи, пшениці, соняшникової олії та сої влітку, адже країни Перської затоки купують близько 20% цих культур», — перераховують спочатку втрати Укарїни від війни США проти Ірану автори.

Також обмежується імпорт аміачних добрив, критично важливих для врожаю, через блокування Ормузької протоки.

Москва закупила в Ірану великі партії дронів Shahed-136 для застосування проти України. Частина цих дронів вже виробляється в Росії під назвою Geran-2, а нещодавно деякі з них, разом із медичною допомогою та продуктами, почали надходити назад через Каспійське море в Іран. З першого погляду це виглядає як вигідні обміни для РФ, а Україна має лише мінімальні вигоди.

Українські дрони стали справжньою зброєю сучасної війни

Українскі БпЛА атакують невеликі тактичні цілі, мінують території, використовуються, допомагають артилерії та знищують стратегічні об’єкти глибоко в Росії — від залізничних вузлів і авіабаз до нафтових терміналів. Зараз Україна планує виробляти до 10 мільйонів дронів на рік, що значно перевищує показники Китаю.

Окрім дронів Україна розробила власні системи перехоплення ракет, що коштують лише 2500 доларів за одиницю. Західні експерти, зокрема колишній Верховний командувач НАТО в Європі, визнають, що українські військові демонструють ефективніші навички застосування систем ППО, ніж американські підрозділи.

На тлі війни в Ірані держави Перської затоки почали звертатися до України за військовим та технологічним консалтингом. Візити Зеленського до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ призвели до підписання десятирічних угод про оборонну співпрацю, включно з виробництвом озброєнь, енергетичними проєктами та обміном бойовим досвідом.

«Київ надзвичайно вправно розіграв слабкі карти, перетворивши кризу на власну вигоду», — впевнені в The Telegraph.

Україна зміцнює міжнародні відносини, отримує фінансову та енергетичну підтримку, демонструє передовий військовий досвід і забезпечує власний вплив на стратегічні процеси у світі.

«Поки російський експорт нафти залишається низьким через дрони та ракетні удари України, Київ може отримувати як економічну, так і політичну вигоду, доводячи, що навіть у глобальних конфліктах технологія та професіоналізм здатні перевершити чисельну перевагу», — йдеться у матеріалі.

