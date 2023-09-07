Україна вже скоро може отримати нову партію касетних снарядів від США — NYT

Вже скоро Сполучені Штати можуть відправити Україні касетні боєприпаси, перші з яких прибули на фронт два місяці тому.

США збираються відправити Україні додаткову партію касетних боєприпасів.

Про це повідомляє The New York Times.

"Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб забезпечити її війська боєприпасами, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує відправити більше, і вже найближчим часом", - пише видання.

За словами американських чиновників, ця зброя була ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти імпульс проти російських військ, який ЗСУ набрали на південному фронті.

Водночас видання з посиланням на українських військових пише, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається", - сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені що українці використовуватимуть їх відповідально.

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