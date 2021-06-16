Україна, ядерна зброя і Навальний: головні заяви Байдена за результатами саміту з Путіним

Президент США розповів, що запевнив Путіна у своїй твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
16 червня у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Переговори тривали протягом чотирьох годин, після чого Путін до журналістів вийшов глава РФ, а після нього — очільник Білого дому. Проводити спільну пресконференцію вони відмовилися.
ТСН.ua зібрав головні тези виступу Джо Байдена.
Байден про Україну
Президент США розповів, що запевнив Путіна у своїй твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери країн також звернули увагу на Мінські домловленості.
"Ми обговорювали Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він (Путін — Ред.) не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були", — зазначив Байден.
За його словами, питання "червоних ліній" у відносинах між країнами не обговорювали. Також не йшлося про військову відповідь на агресію Росії.
Загроза ядерної війни і світове лідерство
"Я сподіваюся, що США показали світу: "Ми повернулися", — сказав Байден, натякаючи на те, що його попередник, Дональд Трамп намагався повернутися до політики ізоляціонізму, абстрагуватися від вирішення проблем на зовнішній арені і основну увагу звертати на внутрішню політику.
Лідери обох країн наголосили, що в конфлікті з використанням ядерної зброї не може бути переможців.
"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", — йдеться в спільній заяві.
Російський та американський лідери також домовилися запустити комплексний діалог, який повинен закласти основу контролю над озброєннями і заходів для зниженню ризиків ядерної війни. В документі підкреслили, що цей діалог буде “предметним і енергійним”.
Байден припустив, що Путін насправді "не хоче Холодної війни". Проте глава Білого дому наголосив, що РФ не може диктувати свою волю всьому світові, а про зазіхання на суверенітет США не може бути й мови.
Співрозмовник обговорили, зокрема, ситуацію в Афганістані та Сирії, іранську ядерну загрозу, мілітаризацію Арктики.
Байден про Навального, порушення прав людини і свободи слова в РФ
"Я як президент США просто захищаю наші цінності — фундаментальні права і свободи людини. Саме тому ми піднімаємо питання про Олексія Навального", — зазначив він.
Президент США наголосив, смерть опозиціонера Навального у російській в’язниці стане катастрофою для Кремля.
Також він невдоволений заявою Путіна, який порівняв затримання російської опозиції з затриманнями учасників штурму Капітолію.
"На Капітолій напали озброєні злочинці, а опозиція в Росії просто намагається реалізувати своє право на свободу слова", — зазначив Байден.
Торгівля і двосторонні відносини
За словами Джо Байдена, США мають бажання вести торгівлю з Російською Федерацією, але тільки в тому випадку, якщо росіяни будуть дотримуватися міжнародних норм та права.
“Якщо вони [росіяни] не будуть дотримуватися правил, то тоді в них не буде хороших відносин з нами та іншими країнами”, — зауважив Джо Байден.
Також Байден попередив, що Сполучені Штати володіють значними потужностями у кібербезпеці і здатні дати гідну відсіч на хакерські атаки з РФ.
"І Путін знає про це", — запевнив президент США.
Дедлайн на пів року
Байден заявив, що через 6-12 місяців після сьогоднішньої зустрічі буде зрозуміло, чи дійшли президенти США та Росії до стратегічного діалогу.
"Мине шість-дванадцять місяців — ми подивимося, що у нас відбуватиметься. У тому числі щодо звільнення людей з російських в'язниць і щодо того, що буде зроблено у галузі кібербезпеки" — сказав американський президент.
За підсумками зустрічі Росія і США ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності, але запрошеннями для взаємних візитів не обмінялися. Хоча сторони домовилися про повернення своїх послів до Вашингтона та Москви.
Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповідала, що відбувалося в Женеві і як реагуав світ на переговори президентів США та Росії.
16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.