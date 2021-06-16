Україна, ядерна зброя і Навальний: головні заяви Байдена за результатами саміту з Путіним

Президент США розповів, що запевнив Путіна у своїй твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

16 червня у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Переговори тривали протягом чотирьох годин, після чого Путін до журналістів вийшов глава РФ, а після нього — очільник Білого дому. Проводити спільну пресконференцію вони відмовилися.

ТСН.ua зібрав головні тези виступу Джо Байдена.

Байден про Україну

Президент США розповів, що запевнив Путіна у своїй твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери країн також звернули увагу на Мінські домловленості.

"Ми обговорювали Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він (Путін — Ред.) не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були", — зазначив Байден.

За його словами, питання "червоних ліній" у відносинах між країнами не обговорювали. Також не йшлося про військову відповідь на агресію Росії.

Загроза ядерної війни і світове лідерство

"Я сподіваюся, що США показали світу: "Ми повернулися", — сказав Байден, натякаючи на те, що його попередник, Дональд Трамп намагався повернутися до політики ізоляціонізму, абстрагуватися від вирішення проблем на зовнішній арені і основну увагу звертати на внутрішню політику.

Лідери обох країн наголосили, що в конфлікті з використанням ядерної зброї не може бути переможців.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", — йдеться в спільній заяві.

Російський та американський лідери також домовилися запустити комплексний діалог, який повинен закласти основу контролю над озброєннями і заходів для зниженню ризиків ядерної війни. В документі підкреслили, що цей діалог буде “предметним і енергійним”.

Байден припустив, що Путін насправді "не хоче Холодної війни". Проте глава Білого дому наголосив, що РФ не може диктувати свою волю всьому світові, а про зазіхання на суверенітет США не може бути й мови.

Співрозмовник обговорили, зокрема, ситуацію в Афганістані та Сирії, іранську ядерну загрозу, мілітаризацію Арктики.

Байден про Навального, порушення прав людини і свободи слова в РФ

"Я як президент США просто захищаю наші цінності — фундаментальні права і свободи людини. Саме тому ми піднімаємо питання про Олексія Навального", — зазначив він.

Президент США наголосив, смерть опозиціонера Навального у російській в’язниці стане катастрофою для Кремля.

Також він невдоволений заявою Путіна, який порівняв затримання російської опозиції з затриманнями учасників штурму Капітолію.

"На Капітолій напали озброєні злочинці, а опозиція в Росії просто намагається реалізувати своє право на свободу слова", — зазначив Байден.

Торгівля і двосторонні відносини

За словами Джо Байдена, США мають бажання вести торгівлю з Російською Федерацією, але тільки в тому випадку, якщо росіяни будуть дотримуватися міжнародних норм та права.

“Якщо вони [росіяни] не будуть дотримуватися правил, то тоді в них не буде хороших відносин з нами та іншими країнами”, — зауважив Джо Байден.

Також Байден попередив, що Сполучені Штати володіють значними потужностями у кібербезпеці і здатні дати гідну відсіч на хакерські атаки з РФ.

"І Путін знає про це", — запевнив президент США.

Дедлайн на пів року

Байден заявив, що через 6-12 місяців після сьогоднішньої зустрічі буде зрозуміло, чи дійшли президенти США та Росії до стратегічного діалогу.

"Мине шість-дванадцять місяців — ми подивимося, що у нас відбуватиметься. У тому числі щодо звільнення людей з російських в'язниць і щодо того, що буде зроблено у галузі кібербезпеки" — сказав американський президент.

За підсумками зустрічі Росія і США ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності, але запрошеннями для взаємних візитів не обмінялися. Хоча сторони домовилися про повернення своїх послів до Вашингтона та Москви.

Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповідала, що відбувалося в Женеві і як реагуав світ на переговори президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Новини світу: як Байден охарактеризував зустріч з Путіним

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