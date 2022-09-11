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"Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, знає, що таке тероризм": Зеленський вшанував пам’ять жертв 11 вересня

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"Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, знає, що таке тероризм": Зеленський вшанував пам’ять жертв 11 вересня

Фото: скриншот з відео

Цей день – один з найтрагічніших в історії США та світу.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня у США.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі", – написав він.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

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Дата публікації
Перегляди
1751
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