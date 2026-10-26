«Україна захищає свою країну»: конгресмен-республіканець розніс позицію Маска щодо Starlink

Конгрес США / © Associated Press

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Американський конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що використання українськими військовими дронів для ударів по росіянах не суперечить обороні власної країни. Він також висловив занепокоєння через залежність України від технологій SpaceX, які контролює Ілон Маск.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як зазначає видання, Креншоу, який представляє Техас і входить до Комітету з розвідки Палати представників США, розкритикував аргументи Маска щодо обмеження доступу України до супутникових терміналів Starlink. Зокрема, конгресмен прокоментував допис підприємця в соцмережі, у якому той заявив про порушення українськими військовими умов користування системою через застосування її для «наступальних ударів дронів з метою вбивства людей».

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На думку Креншоу, така аргументація містить суперечності, адже Україна використовує безпілотники для захисту від російської агресії.

«Як ви думаєте, що таке захист своєї країни? Звичайно, ці дрони використовувалися для вбивства людей. Їх роками використовували для вбивства росіян, але на території України», — сказав конгресмен, термін повноважень якого завершується в січні.

Bloomberg нагадує, що цього місяця між Україною, Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка після обмеження швидкості роботи Starlink і Starshield — військової версії супутникової системи. Спочатку не було оперативно встановлено, хто саме відповідає за ці зміни.

У суботу Міністерство оборони України повідомило, що швидкість роботи системи повернулася до звичайного рівня.

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Згодом генеральний директор SpaceX заявив, що його компанія минулого тижня закрила «лазівку», яка давала змогу Україні здійснювати наступальні удари безпілотниками.

Видання також звернуло увагу на слова Маска про те, що Starshield перебуває під контролем уряду США.

Як зазначає Bloomberg, контроль Маска над SpaceX і його вплив на можливості України викликали невдоволення серед прихильників Києва у Вашингтоні, причому незалежно від партійної приналежності.

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс, який не балотується на переобрання, також розкритикував ситуацію, за якої важлива для західних країн технологія залежить від рішень одного керівника.

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«Ви хочете сказати, що ми не знаємо про те, що такий важливий інструмент, яким користуються наші західні країни, залежить від примх одного генерального директора? Ганьба тому, хто несе відповідальність за те, що стався такий промах», — заявив сенатор.

Водночас Креншоу наголосив, що його найбільше непокоїть не особисто Маск, а відсутність альтернатив супутниковим технологіям SpaceX.

«Мене турбує те, що весь конфлікт, вся оборона суверенної країни, такої як Україна, залежать від однієї компанії. Це не означає, що Ілон Маск винен у тому, що має „занадто багато влади“. Справа не в цьому. Справа в тому, що це єдине доступне рішення», — зауважив конгресмен.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск закликав проявити співчуття до російських військових, які гинуть у війні проти України, назвавши їх «бідними російськими призовниками».

Ми раніше інформували, що американський полковник Джонатан Світ заявив, що зниження швидкості супутникового зв’язку Starlink в Україні на тлі посилення російських обстрілів може бути не випадковістю.

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