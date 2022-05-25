"Україна – закрите питання": Кадиров погрожує Польщі "показати, на що ми здатні"

"Україна – закрите питання": Кадиров погрожує Польщі "показати, на що ми здатні"

Голова Чечні Рамзан Кадиров з погрозами вимагає від польської влади попросити вибачення у російського посла Сергія Андрєєва, якого 9 травня у Варшаві облили червоною фарбою.

Кадиров пригрозив, що Польща може стати наступною після України, на чию територію буде скоєно напад.

Про це голова Чечні сказав у відеозверненні 25 травня.

"Україна – закрите питання. Мені цікава Польща. Після України, якщо буде команда, ми за шість секунд покажемо, на що здатні. Краще заберіть свою зброю, своїх найманців і попросіть вибачення у нашого посла. Ми цього просто не залишимо, майте на увазі", – пригрозив Кадиров.

Він також закликав держави НАТО "не грати під дудку Заходу та Америки".

"Сьогодні наш президент має високу довіру народу. Так завжди буває, коли ворог наступає, всі об'єднуються. Тому я вас попрошу, панове базікуни, які виступають проти нашої держави та президента, будьте обережні", – сказав голова Чечні.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, у вторгненні Росії брали участь 2,5 тис. бойовиків з Чечні. Так звані кадирівці почали заходити на територію України в перші дні війни і основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

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