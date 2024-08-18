Україна застосувала німецьку техніку в Курській області: як відреагував Берлін

Берлін відреагував на інформацію в Мережі про те, що українські Збройні сили могли використовувати німецькі танки та БМП під час операції у Курській області.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю SRF.

Політик зауважив, що зброю передавали під відповідальність Києва. Озброєння використовується в інтересах оборони України, зауважив Лінднер.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - заявив міністр.

Зауважимо, що німецьке видання Bild, проаналізувавши одне з відео з Курської області, повідомило, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1. На цій техніці був символ українських військ. Також на ній помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.

Нагадаємо, видання WSJ дізналося, чи допомагали США Україні під час наступу. Зазначається, що адміністрація Джо Байдена не хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію РФ. Тому Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії.

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