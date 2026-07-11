Україна завдала Росії удару, до якого не готові навіть США: у Fox News пояснили чому

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Масовані удари українських безпілотників по військовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі Росії не лише створили серйозні проблеми для держави-агресорки, а й продемонстрували появу нового типу загрози, ефективно протидіяти якій наразі не здатні навіть Сполучені Штати.

Про це у своїй авторській колонці для Fox News пише підполковник армії США у відставці Чак ДеВор.

На думку американського військового експерта, українські сили змогли змінити перебіг війни завдяки широкому використанню високотехнологічних безпілотників і далекобійних крилатих ракет власного виробництва.

Реклама

«Україна перехопила ініціативу завдяки зброї, якій росіяни поки що не можуть протистояти: масованим дронам зі штучним інтелектом та далекобійним крилатим ракетам», — зазначає ДеВор.

За його словами, удари по паливних колонах, складах боєприпасів, залізничних вузлах і мостах методично руйнують російську логістику на південному напрямку.

«Українські удари фактично поставили значну частину південного фронту Росії в умови логістичної блокади», — наголошує автор.

Проблеми Росії

ДеВор зазначає, що кампанія далекобійних ударів по нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі РФ уже призвела до істотного скорочення паливних потужностей країни-агресорки.

Реклама

За його оцінкою, переробні потужності Росії скоротилися більш ніж на третину, що вже спричинило дефіцит пального, черги на автозаправках і необхідність запровадження надзвичайних заходів.

Окремо експерт звертає увагу на атаки по підприємствах російського військово-промислового комплексу.

«Українські сили вдарили по ключовому електронному заводу у Воронежі… Коли нові російські ракети виходитимуть із пошкоджених заводів, вони літатимуть із гіршою авіонікою. Точність постраждає», — пише він.

Від роїв дронів не захищений ніхто

Американський підполковник вважає, що український досвід має стати серйозним сигналом і для Сполучених Штатів.

Реклама

За його словами, навіть одна з найпотужніших армій світу нині залишається вразливою перед масованими атаками дешевих безпілотників.

«Значна частина нашого флоту — і авіаносці, і підводні човни — залишається вразливою до масованих атак дронів… Авіабази, енергомережі та інша критична інфраструктура також незахищені», — наголошує ДеВор.

Він застерігає, що потенційні противники США можуть використовувати аналогічну тактику, запускаючи рої безпілотників із території сусідніх держав або навіть із цивільних торговельних суден поблизу американського узбережжя.

Америка має зробити висновки

На переконання автора, Вашингтон повинен максимально швидко інвестувати у багаторівневу систему протидронової та протиракетної оборони, розвиток власних безпілотних технологій і модернізацію критичної інфраструктури.

Реклама

«Ми вже бачили, на що здатні дешеві, масові дрони… Америка мусить швидко засвоїти ці уроки», — підсумовує ДеВор.

На його думку, війна в Україні стала прикладом того, як технологічні інновації та масове виробництво безпілотників здатні суттєво змінити баланс сил на полі бою. Водночас, зазначає експерт, російська кампанія повітряного терору не досягла своєї мети, тоді як високоточні українські удари системно підривають військовий потенціал держави-агресорки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав демонструвати більшу прихильність до України, оскільки вражений її успіхами на полі бою та здатністю ефективно протистояти значно сильнішому противникові.

Новини партнерів