Україна завдала удару по аеродрому у Ростовській області: з'явилися супутникові знімки наслідків (відео)

На супутникових фото можна побачити три осередки пожежі.

У Мережі показали супутникові фото аеродрому "Міллерово" у Ростовській області після українського удару. На фото видно пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад ПММ (пально-мастильних матеріалів - ред.).

Фотографії показало видання "Радіо Свобода".

На супутникових фото можна побачити три осередки пожежі, посилаючись на дані сервісу Wikimapia: один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий - на відкритій місцевості, а третій - там, де є один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

Видання зазначає, що фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня у Ростовській області було атаковано військовий аеродром. Тоді місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

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