Світ
16
2 хв

Україна зірвала план Путіна нажитися на іранському конфлікті – The Telegraph

2026 року географія ударів українських Сил оборони по нафтових об’єктах агресора розширилася до рекордних масштабів.

Анастасія Павленко
ЗСУ знищують НПЗ РФ / © Associated Press

Удари українських безпілотників по нафтових об’єктах у Росії завадили Кремлю заробити від продажу нафти на тлі війни в Ірані мільярди доларів.

Про це пише The Telegraph.

Про побоювання Кремля щодо нестабільної ситуації, зокрема, свідчить закрита зустріч Путіна з олігархами, на якій він, за даними ЗМІ, запропонував профінансувати війну.

«Це вказує на напруженість, з якою зіткнулася російська економіка в міру того, як війна проти України триває вже п’ятий рік», — зазначає видання.

Поєднання ударів по прифронтових складах ПММ із виведенням з ладу стратегічних НПЗ у глибині країни створює кумулятивний ефект виснаження окупаційних військ.

Рекордні удари по РФ — останні новини

За перші два місяці 2026 року Україна здійснила понад 40 ударів по території РФ — удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Атака на НПЗ «Кінеф» відбулася після серії ударів по найбільших нафтових портах Росії на Балтійському морі — Приморську та Усть-Лузі. Вони зазнали нальотів 23 та 25 березня. За даними джерел Reuters, обидва порти призупинили відвантаження нафти, що стало найбільшою кризою нафтового експорту в сучасній історії Росії. Паралізовано близько 40% експортних нафтових потужностей або 2 млн барелів на день.

На заводі потужністю до 20 млн тонн на рік, який посідає друге місце в Росії за обсягами нафтопереробки, спалахнула пожежа. Суттєво пошкоджені обидві головні установки — АВТ-4 та АВТ-6. Терміни їх відновлення поки що непрогнозовані.

«Кінеф», який торік забезпечив 7% усієї нафтопереробки в Росії та випустив 2 млн тонн бензину, 6 млн тонн мазуту та 7 млн ​​тонн дизеля, втретє за останні півроку зупиняє виробництво через БПЛА.

У вересні минулого року він втрачав 40% потужності через пожежу на одній із установок, а потім знову частково призупиняв випуск у жовтні.

Завод, що належить «Сургунафтогазу», став другим російський НПЗ, який зупинився цього тижня.

21 березня припинив прийом нафти Саратовський НПЗ «Роснафти», де внаслідок атаки дронів було виведено з ладу єдину установку первинної переробки. Ремонт заводу орієнтовно триватиме близько тижня.

На особливу увагу заслуговує атака на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим», який розташований на відстані 1400 кілометрів від державного кордону України. Цей завод є важливою ланкою в ланцюгу постачання пального для Збройних сил РФ, маючи потужність переробки на рівні 6–8 мільйонів тонн на рік.

Зазначимо, до початку війни в Ірані 28 лютого російські доходи від нафти й газу впали на 47%, а бюджетний дефіцит досяг 91% від плану на 2026 рік. Однак після початку конфлікту США та Ізраїлю проти Ірану Москва стала одним із головних бенефіціарів енергетичної турбулентності. Росія заробляла близько 760 млн доларів на день, а в березні отримала майже 24 млрд доларів завдяки зростанню цін і зменшенню конкуренції на ринку.

