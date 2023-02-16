"Україна зможе вигнати росіян в поточному році, але за однієї умови": генерал США про перебіг подій

Марк Міллі зазначив, що це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах війська РФ.
Американський генерал Марк Міллі переконаний, що агресію РФ необхідно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", однак, він допускає і переговори.
Про це йшлося в інтерв'ю очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі Financial Times.
Міллі зазначив, що ЗСУ буде надзвичайно важко досягти повної перемоги над Росією і домогтися звільнення всіх захоплених територій у 2023 році. Це можливо за умови фактичного краху російської армії.
"Дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України... Не можна сказати, що це не може статися... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", - зробив прогноз Міллі.
Генерал переконаний, що агресію РФ необхідно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою".
Водночас Міллі вважає, що війна Росії проти України може завершитися переговорами, і вікно можливостей для дипломатії може виникнути у будь-який час.
Раніше генерал Марк Міллі говорив, що ЗСУ не відступлять від Бахмута, і назвав бої за місто наймасшатбнішими за втратами.
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