"Україна зможе вигнати росіян в поточному році, але за однієї умови": генерал США про перебіг подій

Марк Міллі зазначив, що це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах війська РФ.

Американський генерал Марк Міллі переконаний, що агресію РФ необхідно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", однак, він допускає і переговори.

Про це йшлося в інтерв'ю очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі Financial Times.

Міллі зазначив, що ЗСУ буде надзвичайно важко досягти повної перемоги над Росією і домогтися звільнення всіх захоплених територій у 2023 році. Це можливо за умови фактичного краху російської армії.

"Дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України... Не можна сказати, що це не може статися... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", - зробив прогноз Міллі.

Генерал переконаний, що агресію РФ необхідно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою".

Водночас Міллі вважає, що війна Росії проти України може завершитися переговорами, і вікно можливостей для дипломатії може виникнути у будь-який час.

Раніше генерал Марк Міллі говорив, що ЗСУ не відступлять від Бахмута, і назвав бої за місто наймасшатбнішими за втратами.

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