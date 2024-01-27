Україна зможе вистояти ще сто років: польський політик зробив оптимістичний прогноз щодо війни

Мирослав Чех переконаний, що цього року Україні будуть надані всі засоби для перемоги.

У 2024 році Україна отримає всі необхідні засоби для того, щоб перемогти у війні, яку розв’язала Росія, і вистояти “сто років” у разі нової агресії.

Таку думку в ефірі телеканалу “Еспресо” висловив польський політик, колишній депутат Сейму Мирослав Чех.

"Вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп – у цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави й працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс", - наголосив він.

Мирослав Чех переконаний, що цього року Україні будуть надані всі засоби для перемоги.

“Також Україна настільки зміцнила власні сили, що могла б вистояти сто років, якщо комусь там у Росії спаде на думку атакувати Україну чи інші країни", - зазначив він.

На думку польського політика, проблемою є лише відсутність належної інфраструктури для утримання військової техніки — сучасних танків та літаків.

"Нідерландські, данські й норвезькі F-16 готові передати Україні. Але в нас немає інфраструктури, щоб прийняти й обслуговувати їх. Те саме й з "Леопардами". "Леопарди" передали, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що у 2024 році Німеччина підготує 10 тисяч українських солдатів і передасть 80 "Леопардів". Проблема в тому, де їх ремонтувати та де запчастини”, - підкреслив він.

Мирослав Чех зауважив, що Європа після завершення холодної війни роззброїлася і європейські уряди виявилися не готовими, щоб допомагати під час такої страшної війни, якою є російсько-українська війна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що якби Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії не отримала допомоги від партнерів, то не змогла б вистояти цих два роки.

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