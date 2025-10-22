Чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб Росії: Трамп відреагував на гучну статтю WSJ

Ракета Storm Shadow / Ілюстративне фото / © Вікіпедія

Адміністрація Дональда Трампа скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками. Це надасть Силам оборони України можливість активніше бити по цілях на території Росії, що посилить загальний тиск на Кремль. Це рішення знаменує поворот у політиці Вашингтона після кількох місяців обмежень.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Роль генерала Гринкевича

Непублічне рішення США дозволити Києву використовувати ракети на території РФ було ухвалене після того, як повноваження щодо підтримки таких атак були передані від очільника Пентагону Піта Гегсета до головнокомандувача Збройних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича, який одночасно є командувачем військ НАТО.

Ця зміна процедури додаткового погодження ударів стосується усіх ракет, які використовують американські дані наведення. Раніше, за словами джерел видання, у період дії обмежень не було схвалено жодного удару. Передавання повноважень на рівень командувача НАТО фактично знімає цю заборону, що дозволяє Києву вільніше планувати удари.

Офіційний представник НАТО полковник Мартін О’Доннелл у коментарі для WSJ наголосив, що Україна має повне право на такі дії.

«Україна продемонструвала надзвичайну спроможність завдавати глибоких ударів по легітимних військових цілях у Росії, які забезпечують кремлівську війну, що виснажує економіку РФ і вже забрала життя або поранила понад мільйон росіян. Їй не потрібен наш дозвіл», — зазначив полковник.

Storm Shadow знову в роботі, але без Tomahawk

Американські чиновники, на яких посилається WSJ, очікують подальших українських ударів через кордон з використанням крилатих ракет Storm Shadow, які надала Британія. Ці ракети мають дальність понад 290 кілометрів і запускаються з українських літаків.

Хоча раніше ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії, їхнє використання було обмежене, оскільки вони залежать від американських даних наведення. Втім, поновлення їх використання не є переламним фактором на полі бою — їхня дальність набагато менша, ніж у Tomahawk.

На початку жовтня Трамп розглядав можливість схвалення постачання ракет Tomahawk із дальністю понад 1600 кілометрів, але згодом відмовився від цієї ідеї. Адміністрація президента США наразі також не уточнила, чи надішле нові ракети ATACMS (з дальністю близько 300 км), чи дозволить Європейському командуванню НАТО використовувати наявні, які також раніше були заблоковані для ударів по території Росії.

Посилення тиску на Кремль

Рішення про зняття обмежень збіглося з ініціативою Дональда Трампа посилити тиск на Кремль, щоб змусити його до переговорів про закінчення війни. Ця позиція йде в унісон з попереднім рішенням Трампа дозволити ділитися з Києвом даними про цілі для ударів українськими безпілотниками по російських нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі, яке було ухвалено минулого місяця.

Спростування Трампа

ОНОВЛЕННЯ. Пізно ввечері 22 жовтня, після публікації статті у The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рішуче спростував інформацію про те, що його адміністрація схвалила використання Україною далекобійних ракет для ударів углиб Росії.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп назвав цю інформацію «фейком».

«Історія The Wall Street Journal про схвалення Сполученими Штатами дозволу Україні використовувати далекобійні ракети глибоко всередині Росії — це ФЕЙКОВА НОВИНА! США не мають нічого спільного з цими ракетами, звідки б вони не надходили, і з тим, що Україна з ними робить!» — написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Україна у вівторок, 21 жовтня, вже застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.