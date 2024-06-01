Україна зупинила Росію: США про наступ окупантів на Харківщині

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області був провальним. Українські Збройні сили зупинили його.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє УНІАН.

За його словами, кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН - правом захищатися", - наголосив чиновник.

Ситуація на Харківщині

Бої за Вовчанськ на Харківщині тривають. Російські війська просунулися на північний схід від Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.

Тим часом боєць 2-го окремого загону Центру спецпризначення Омега на псевдо "Стіг" наголосив, що бліцкриг на Харківщині зупинено. На тлі цього ворог вдався до зміни тактики. Однак просуватися загарбникам більше не вдається.

Очільник штабу Російського Добровольчого Корпусу, що воює на боці України, Олександр "Фортуна" розповів, що окупанти продовжують "м'ясні штурми", на які відправляють досить великими з'єднаннями піхоту. Зокрема, таким чином війська РФ намагаються створити певний осередок напруги на кордоні.