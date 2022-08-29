Україна звернулася із запитом до Туреччини щодо судна, яке могло провезти через Босфор російські ракетні системи

До Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини через прохід протокою Босфор зафрахтованого Міноборони РФ судна.

У понеділок, 29 серпня, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький висловив послу Туреччини Ягмуру Ахмету Гюльдере занепокоєння з приводу проходу протокою Босфор зафрахтованого Міноборони РФ судна Sparta II, яке, ймовірно, перевозило із Сирії ракетні системи С-300ПМУ-2.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

Заступник міністра також привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля.

“Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни”, - йдеться у повідомленні.

Під час зустріч з послом заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни.

Нагадаємо, наприкінці липня торгове судно Sparta II пройшло турецьку протоку Босфор шляхом із Сирії до порту Новоросійськ. Представники європейської розвідки впевнені, що судно перевозило військову техніку для підтримки російської агресії.

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