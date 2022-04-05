"Українці — це великий фейк": Медведєв заявив, що після "денацифікації" Росія планує збудувати Євразію від Лісабона до Владивостока

"Українці — це великий фейк": Медведєв заявив, що після "денацифікації" Росія планує збудувати Євразію від Лісабона до Владивостока

За словами Медведєва, української нації ніколи не було в історії і зараз не існує.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що українці - це лише помилка. Мовляв, такої національності ніколи не було в історії. Росія нібито далі збирається побудувати "відкриту Євразію" — від Лісабона до Владивостока.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Медведєва.

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"Глибинне українство, підживлюване антиросійською отрутою і всепоглинаючою брехнею з приводу своєї ідентичності, - це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує", — заявив Медведєв .

За його словами демілітаризації і денацифікації України - це тривалий процес, після якого Росія планує побудувати Євразію від Лісабона до Владивостока.

"Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони будуть вирішуватися не тільки на полях битв. Змінити криваву і повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців-найважливіша мета. Мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців і можливості нарешті побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока", — заявив Медведєв.

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